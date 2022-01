Mehr als 3 mal so viele Migranten wollten 2021 über den Ärmelkanal

Im vergangenen Jahr haben mehr als 3 mal so viele Migranten wie 2020 versucht, auf Booten den Ärmelkanal von Frankreich nach Großbritannien zu überqueren. Insgesamt wurden 1360 Versuche mit insgesamt 35.382 Menschen an Bord erfasst, wie die Deutsche Presse-Agentur am Montag von der zuständigen Meerespräfektur in Cherbourg erfuhr.