Mehr als 34.000 Südtiroler in Quarantäne

Die Zahlen: Insgesamt 34.157 Personen befinden sich (Stand Samstag) in häuslicher Quarantäne. Diese hohe Zahl macht vielen Betrieben zu schaffen, da es zu vielen Ausfällen an Arbeitsplätzen kommt.Dies hat bereits der Präsident des Unternehmerverbandes Südtirol (UVS), Heiner Oberrauch, vor mehreren Tagen beklagt. Ganze Abteilungen würden in manchen Unternehmen lahmgelegt , sagte er.ASGB-Chef Tony Tschenett weiß um diese Probleme. Er mahnte vor einigen Tagen gegenüber STOL aber trotzdem zur Vorsicht : Auch wenn die Regeln es zuließen, dass eine geboostere, asymptomatische Person, die einen engen Kontakt zu einem Menschen hatte, der coronainfiziert ist, mit FFP2-Maske zur Arbeit gehen könnte, sollte diese besser zuhause bleiben.In Italien wurden am Samstag 171.263 Neuinfektionen und 333 Todesfälle verzeichnet.

sor