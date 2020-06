Mehr als 37.000 neue Corona-Fälle in Brasilien innerhalb von 24 Stunden

Dies berichtete das Portal „G1“ auf Grundlage von Daten des brasilianischen Gesundheitsministeriums am Dienstagabend (Ortszeit). Demnach starben bisher 45.456 Menschen, mehr als 928.800 wurden positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet.Die tatsächlichen Zahlen dürften noch weit höher liegen, auch weil das Land sehr wenig testet. Lateinamerikas bevölkerungsreichstes Land erlebte in den vergangenen 2 Wochen einen rasanten Anstieg der Corona-Fallzahlen, nur die USA haben weltweit noch höhere Zahlen an Infizierten und Toten.Dennoch werden in Brasilien vielerorts Maßnahmen gelockert, Geschäfte und Strände sind inzwischen wieder geöffnet. Präsident Jair Bolsonaro hatte die vom Virus ausgelöste Krankheit Covid-19 zu Beginn der Pandemie als „kleine Grippe“ verharmlost und damit für Verwirrung und Chaos gesorgt.Mehr als ein Viertel der bis Dienstagabend neu registrierten Todesfälle gab es mit 365 im Bundesstaat São Paulo. Der Staat Rio de Janeiro mit der gleichnamigen Stadt am Zuckerhut folgt mit 239 neuen Todesfällen. In beiden Staaten gab es bisher auch die meisten Toten.„G1“ gehört zu einem Verbund von Medien, die auf Basis der Zahlen und Grafiken des Gesundheitsministeriums ihre eigene Statistik führen. Dabei werden täglich um 20 Uhr die bis dahin aufgelaufenen Zahlen mit denen des Vortages von 20 Uhr verglichen. Die US-Universität Johns Hopkins führte Brasilien auf ihrer Homepage am Mittwochmorgen mit 923.189 bestätigten Infektionsfällen sowie 45.241 Toten.

dpa