Mehr als 40 Migranten aufgegriffen

Französische Behörden griffen in der Nacht zum Freitag 44 Menschen in 3 kleinen Booten auf, wie die zuständige Präfektur mitteilte.Gegen 4 Uhr entdeckten die Behörden ein Boot, das mit 15 Migranten an Bord, darunter 8 Kindern, liegengeblieben war. Wenige Stunden später machten sie ein weiteres Boot mit Motorschaden ausfindig, auf dem 17 Männer unterwegs waren. Ein Marinehubschrauber entdeckte schließlich noch ein Boot mit 12 Migranten. Sie alle wurden den französischen Behörden übergeben.Erst am Montag waren 72 Migranten in 4 kleinen Booten im Ärmelkanal vor der britischen Küste aufgegriffen worden. Besonders bei schönem Wetter versuchen viele Migranten, den Ärmelkanal von Frankreich aus zu überqueren. Er ist einer der befahrensten Seewege der Welt und die Überquerung ist sehr gefährlich.

apa