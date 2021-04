Mehr als 40 Tote bei Sturzfluten in Indonesien

Der anhaltende Regen und starker Wellengang hätten bisher jedoch verhindert, dass Rettungskräfte das Gebiet erreichen konnten. Mit extremen Wetterbedingungen sei auch in der kommenden Woche zu rechnen, hieß es weiter.Die Sturzfluten verursachten laut der Behörde hohe Sachschäden. Häuser seien überflutet, Brücken und Straßen im Osten der Insel zerstört. Separate Todesfälle meldete die Katastrophenschutzbehörde durch Überschwemmungen in der Stadt Bima in der Provinz West Nusa Tenggara. 2 Menschen seien gestorben, fast 10.000 Häuser seien überflutet worden.Indonesien wird während der Regenzeit immer wieder von verheerenden Erdrutschen und Sturzfluten heimgesucht. Erst im Jänner waren bei Sturzfluten in der Stadt Sumedang auf der Insel Java 40 Menschen gestorben. Nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde leben etwa 125 Millionen Indonesier in erdrutschgefährdeten Gebieten. Dies entspricht fast der Hälfte der Bevölkerung des Inselstaats.

