Die durch den sogenannten Bundibugyo-Stamm des Virus ausgelöste Epidemie übertrifft damit den Ausbruch der Jahre 2018 bis 2020. Weltweit ist es die zweitschlimmste jemals verzeichnete Ebola-Epidemie. Lediglich bei dem Ausbruch in Westafrika zwischen 2014 und 2016 gab es mit mehr als 11.000 Toten und über 28.600 Infizierten in Guinea, Liberia und Sierra Leone noch mehr Opfer.<BR \/><BR \/>Zwar gebe es Anzeichen, dass sich die Ausbreitung in Teilen der Provinz Ituri verlangsame, wo die Epidemie ihren Ausgang genommen hatte, erklärten die Regierung und die Vereinten Nationen (UN) im vergangenen Monat. Im Osten des Landes, darunter in der benachbarten Provinz Nord-Kivu, breite sich das Virus jedoch weiter schnell aus. Zudem verzeichneten die Behörden in Süd-Ubangi im Nordwesten einen Ausbruch, nachdem dort ein aus dem Osten eingereister Mann an dem Virus gestorben war.