Mehr als 5 Millionen Corona-Infektionen in Europa

Die Zahl der Corona-Infektionen in Europa hat am Mittwoch die Schwelle von 5 Millionen überschritten. Das ergab eine auf Behördenangaben beruhende Zählung. Demnach steckten sich bis Mittwochmittag 5.000.421 Menschen mit dem Virus an, mehr als 227.000 von ihnen starben.