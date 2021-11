Mehr als 500 Bootsmigranten vor Küste Kalabriens gerettet

Am späten Sonntagmorgen rettete die Finanzpolizei ein weiteres Boot mit mehr als 200 Männern und unbegleiteten Minderjährigen, die überwiegend aus Ägypten und Syrien stammten.In der Küstengegend um Roccella Ionica an der italienischen Stiefelspitze kamen zuletzt immer wieder Migranten in Booten an. In den Medien war bereits vom „neuen Lampedusa“ die Rede. Die Menschen legen meist von den Küsten Nordafrikas ab und wollen nach Italien, um die EU zu erreichen, weil sie dort mit einem besseren Leben rechnen. In diesem Jahr erreichten Stand Freitag bislang rund 57.800 Migranten in Booten das Mittelmeerland. Im gleichen Vorjahreszeitraum waren es etwa 31.200.Italiens Regierung fordert immer wieder Hilfe von der EU bei der Verteilung der Migranten. Nur ein winziger Bruchteil von ihnen kam in diesem Jahr in andere Mitgliedsstaaten, wie die Zeitung „La Repubblica“ am Freitag berichtet hatte.

apa