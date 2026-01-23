Angehörige von nach wie vor vermissten Menschen kritisierten die langsam voranschreitenden Bergungsarbeiten. Die Behörden hatten zuvor erklärt, die Leichen der Brandopfer könnten erst nach einem DNA-Abgleich an die Angehörigen übergeben werden. <BR \/><BR \/>Mehr als 50 Familien haben dazu bereits DNA-Proben abgegeben. Die Provinzregierung sagte den Familien der Verstorbenen Entschädigungszahlungen in Höhe von jeweils zehn Millionen Rupien (rund 30.500 Euro) zu. Auch die Besitzer der rund 1.200 Geschäfte sollen entschädigt werden.<BR \/><BR \/><i>Sehen Sie hier die Bilder der Zerstörung:<BR \/><BR \/><BR \/><embed id="dtext86-73172240_gallery" \/><BR \/><\/i><BR \/><BR \/><BR \/>Das dreistöckige „Gul Plaza“ zählte zu den meistbesuchten Einkaufszentren von Karachi. Auf Märkten und Fabriken der Metropole brechen immer wieder Feuer aus. Eine derartig hohe Opferzahl bei einem Brand ist allerdings selten. Die Regierung setzte einen Untersuchungsausschuss zur Klärung der Brandursache ein.