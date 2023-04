Mehr als 750 Geflüchtete in Italien eingetroffen

„Louise Michel“ wieder freigesetzt

Ein 30-jähriger Mann, der sich an Bord der „Dicotti“ befand und vor 3 Wochen operiert worden war, wurde untersucht und medizinisch versorgt. Viele der Menschen waren unterkühlt, berichteten die italienischen Behörden.Jene 230 Menschen, die in den Hafen Crotone gebracht wurden, hatten sich in einem treibenden Fischerboot befunden und waren von einem Schiff der Küstenwache gerettet worden. Weitere 220 Menschen, die ebenfalls auf dem Boot waren, brachte die Küstenwache nach Roccella Ionica.Das Ende März von den italienischen Behörden festgesetzte Rettungsschiffes „Louise Michel“, das vom britischen Künstler Banksy gestiftet wurde, ist inzwischen wieder freigesetzt worden. Dem Kapitän, Reimar Becker, wurde vorgeworfen, drei eigenmächtige Rettungen in libyschen und maltesischen Gewässern durchgeführt zu haben.Italiens Gesetz aber besagt, dass nach einem ersten Rettungseinsatz umgehend ein Hafen anzusteuern ist – in diesem Fall wäre es Trapani gewesen. Auch seien mehr Personen an Bord gelangt als die fürs Schiff zulässigen 60. Die Crew des Schiffes will jetzt zu einer neuen Mission starten.Mit einem am Dienstag von der Regierung eingeführten 6-monatigen Ausnahmezustand soll das Prozedere für die Abschiebung von Menschen ohne Aufenthaltsgenehmigung beschleunigt werden. Gleichzeitig werden die Strukturen für die Rückführung von Personen, die nicht zum Aufenthalt in Italien berechtigt sind, ausgebaut und gestärkt.