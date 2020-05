Mehr als 80 Tote bei Zyklon in Indien und Bangladesch

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Der Sturm war laut dem indischen meteorologischen Dienst einer der schlimmsten Stürme in der Region der vergangenen 20 Jahre. Die Menschen starben etwa durch zusammenkrachende Häuser oder umstürzende Bäume, wie zuständige Behörden mitteilten. In weiten Teilen der 15-Millionen-Einwohner-Stadt Kolkata in Westbengalen fiel demnach der Strom aus.Der Flughafen der Metropole war völlig überflutet, es gab umgestürzte Strommasten und umgekippte Autos, wie Fernsehbilder zeigten. Viele Menschen überlebten aber wohl, weil mehr als 3 Millionen in Notunterkünfte gebracht worden waren, bevor Sturm „Amphan“ am Mittwoch das Festland erreicht hatte.

apa