Mehr als die Hälfte der Südtiroler ist über den Klimawandel besorgt

Die Studie des Landesstatistikamtes ist vor allem für die ökologische Nachhaltigkeit und das soziale Wohlergehen von großer Bedeutung. Auf die Frage, welche Umweltsorge die Südtiroler am stärksten beschäftigt, wurde der Klimawandel am häufigsten genannt. Mit 51 Prozent vertritt mehr als die Hälfte der Südtiroler Bevölkerung mit 14 und mehr Jahren diese Ansicht.Neben dem Klimawandel bereitet auch die Luftverschmutzung mit rund 46 Prozent den Bürgern große Sorgenfalten. An dritter Stelle steht die Verschmutzung von Flüssen, Meeren, Seen und dem Grundwasser. Die elektromagnetische Belastung wird hingegen als letztes genannt.Aus der Erhebung geht außerdem hervor, dass Frauen über fast alle Umweltprobleme besorgter sind als Männer, auch wenn die Unterschiede nicht allzu groß ausfallen. Vor allem um den Klimawandel, das Aussterben bestimmter Pflanzen- und Tierarten und um vom Menschen verursachte Katastrophen sorgen sich Frauen mehr als Männer.Italienweit beunruhigen die Bodenerosion, Abfallentsorgung und Luftverschmutzung die Bevölkerung mehr als die Südtiroler. Im Vergleich dazu machen sich die Letzteren mehr Sorgen über die Zerstörung der Landschaft und der Wälder und das Aussterben von Pflanzen- und Tierarten.Das umweltfreundliche Verhalten der Bürger ab 14 Jahren zielt vor allem auf die Schonung der natürlichen Ressourcen ab. Etwa 62 Prozent der Südtiroler geben an, dass sie darauf achten, keine Energie und kein Wasser zu verschwenden. Auf dem restlichen Staatsgebiet wird noch mehr Wert darauf gelegt, kein Wasser (66 Prozent) und keine Energie (65 Prozent) unnötig zu verbrauchen. In Südtirol wird indes mehr auf den Kauf von lokalen und Bioprodukten geachtet als im restlichen Italien.