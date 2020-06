Mehr als eine halbe Million Corona-Infektionen in Indien

Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich der Statistik zufolge um 385 auf 15.685. Experten gehen davon aus, dass der Höhepunkt der Pandemie in Indien erst in mehreren Wochen erreicht sein wird. Demnach könnte sich die Zahl der Infektionsfälle bis Ende Juli auf eine Million erhöhen.Gemessen an der Zahl der Infektionsfälle steht Indien inzwischen auf Platz 4 der am schwersten von der Coronavirus-Pandemie betroffenen Länder der Welt. In dem bevölkerungsreichen Land sind vor allem die Millionenstädte schwer von der Corona-Pandemie betroffen.Allein in der Hauptstadt Neu Delhi verzeichnen die Behörden inzwischen 80.000 Infektionsfälle. Um die Behandlungskapazitäten für Corona-Patienten zu erhöhen, wurden sogar Eisenbahnwaggons zu provisorischen Krankenstationen ausgebaut.Auch in anderen Ländern Südasiens wie Pakistan breitet sich das Coronavirus derzeit stark aus. Damit trifft es einige der bevölkerungsreichsten und ärmsten Städte weltweit.

apa