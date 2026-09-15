Ein verdächtiges Auto hatte in Riva del Garda die Aufmerksamkeit der Carabinieri auf sich gezogen. Wie die italienische Tageszeitung Alto Adige berichtet, wurden bei einer Kontrolle im Fach für das Ersatzrad drei verschlossene Kühltaschen mit insgesamt 53 Päckchen Haschisch gefunden. Die beiden Männer im Fahrzeug wurden verhaftet und später unter Hausarrest gestellt.<BR \/><BR \/>Der Einsatz erfolgte im Rahmen verstärkter Kontrollen gegen den Drogenhandel im Gebiet des Alto Garda. Während einer Streifenfahrt bemerkten die Carabinieri einen Kleinwagen, der aus dem Ortsteil Nago in Richtung See unterwegs war. Als der Fahrer die Streife bemerkte, bog er plötzlich in eine Nebenstraße ein.<BR \/><BR \/>Das Verhalten machte die Beamten misstrauisch. Sie folgten dem Fahrzeug und konnten es wenig später anhalten. Bei der Kontrolle zeigten sich die beiden Insassen laut Carabinieri sichtlich nervös. Zudem konnten sie nur eine vage Erklärung für ihren Aufenthalt in der Gegend geben. Aus dem Innenraum des Fahrzeugs war außerdem ein starker, harziger und beißender Geruch wahrzunehmen.<BR \/><BR \/>Daraufhin wurde das Auto durchsucht. Im Fach für das Ersatzrad fanden die Carabinieri drei verschlossene Kühltaschen. Darin befanden sich 53 Päckchen Haschisch mit einem Gesamtgewicht von rund 5,3 Kilogramm. Die Drogen wurden beschlagnahmt.<BR \/><BR \/>Die Ermittler verhafteten die beiden Männer und brachten sie zunächst in die Justizvollzugsanstalt Spini di Gardolo. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft beim Gericht von Rovereto bestätigte der Ermittlungsrichter anschließend die Verhaftungen auf frischer Tat und ordnete für beide Männer Hausarrest in ihren jeweiligen Wohnungen an.