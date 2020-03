Mehr als tausend Tote durch Coronavirus in Spanien

1002 Infizierte seien bisher gestorben, sagte der Leiter des Zentrums für gesundheitliche Notfälle, Fernando Simon, am Freitag bei einer Pressekonferenz in Madrid.Die landesweite Zahl der Infizierten stieg demnach seit Donnerstag um 2833 auf 19.980 Fälle.Spanien zählt neben China, Italien und dem Iran zu den am schwersten von der Coronavirus-Pandemie betroffenen Ländern weltweit.Zur Eindämmung der Pandemie gilt in dem EU-Land seit Samstag eine Ausgangssperre.

apa