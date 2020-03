Mehr Corona-Todesfälle, aber weniger Neuinfizierte in Italien

Die Zahl der aktuell Erkrankten nahm bis Montag um 1648 zu. So wenig wie seit dem 10. März nicht mehr. Noch am Sonntag waren es 3815 Neuinfektionen. Insgesamt stieg die Zahl der momentan mit Corona infizierten Personen damit auf 75.528. In die Zahl sind Tote und Geheilte nicht eingerechnet. Die Zahl der Gesamtinfektionen stieg auf 101.739, wie der Zivilschutz mitteilte.Die Zahl der Coronavirus-Toten innerhalb von 24 Stunden kletterte um 812 auf insgesamt 11.591 Tote. Am Sonntag war die Zahl noch um 756 Personen gestiegen.3981 Patienten liegen auf der Intensivstation. 43.752 positiv getestete Patienten befinden sich in Heimisolierung, 14.620 Personen sind inzwischen genesen.

stol