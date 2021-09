Mehr Covid-Tote in USA als durch die Spanische Grippe

Laut einer am Montag veröffentlichten Zählung der John-Hopkins-Universität starben in den USA mehr als 675.700 in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.Die Spanische Grippe, die zwischen 1918 und 1919 wütete, kostete laut US-Gesundheitsbehörde CDC 675.000 Menschen in den USA das Leben.Damit hat die Spanische Grippe, zumindest in absoluten Zahlen, am Montag ihren Titel als schwerste Pandemie der jüngeren US-Geschichte verloren.Weltweit starben durch die Spanische Grippe laut Historikern mindestens 50 Millionen Menschen.Anders als das Coronavirus endete die Spanische Grippe besonders für junge Leute häufig tödlich - insbesondere Menschen unter 5 Jahren oder zwischen 20 und 40 Jahren waren häufig betroffen.

apa