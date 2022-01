Mehr Kinder müssen wegen Corona ins Krankenhaus

Die Rate der Einweisungen in die Intensivstation liegt bei 26,7 Fällen pro 100.000 für Ungeimpfte und 0,9 pro 100.000 für 3-fach-Geimpfte. Dies geht aus dem Bericht der obersten Gesundheitsbehörde Istituto Superiore di Sanità (Iss) hervor.Demnach liegt der Schutz vor einem schweren Covdi 19-Verluaf bei geboosterten Personen bei rund 98 Prozent, heißt es in dem Bericht.Einen starken Anstieg an Neuinfektionen hat es laut ISS in den vergangenen 2 Wochen in der Altersgruppe der 16- bis 19-Jährigen gegeben - und einen starken Anstieg der Krankenhauseinweisungsrate in der Altersgruppe der Kleinkinder (mehr als 10 Einweisungen pro einer Million Einwohner.

stol