Der Südtiroler Verband der Lehrpersonen und pädagogischen Fachkräfte KSL widerspricht hingegen der Initiativgruppe „Qualitätsmarke Bildung Südtirol“ vehement und stellt klar: „Unsere Schulen werden weder „kaputtgespart„ noch lernen unsere Schülerinnen und Schüler unter unwürdigen Bedingungen.“<BR \/><BR \/>Bei der Frage der Überlastung der Lehrkräfte stimmt Gewerkschafterin Nock mit der Initiativgruppe sehr überein: „Ja, sie sind aktuell stark gefordert, weil viele komplexe gesellschaftliche Themen und Probleme bei ihnen landen“, erklärt sie. <BR \/><BR \/>Die Aufstockung von Schulsozialpädagogen und -psychologen sieht sie sehr positiv: „Wir brauchen diese neuen Figuren dringend in der Schule“, betont sie. Aber damit alleine seien die Herausforderungen natürlich nicht zu lösen. <BR \/><BR \/>„Wir müssen größer und vernetzter denken. Schule leistet Enormes, kann aber nicht alle gesellschaftlichen Aufgaben alleine stemmen. Deshalb müssen wir auch die Rahmenbedingungen außerhalb der Schule in den Blick nehmen, deren Auswirkungen derzeit von den Schulen abgefangen werden müssen.“ <BR \/><BR \/>Außerschulische Herausforderungen bräuchten daher auch gute außerschulische Unterstützungsangebote. Und zu diesen müsse man in konkreten Notsituationen unbürokratischer und flexibler kommen können, betont sie. „Wir bräuchten so etwas wie eine ,schnelle Feuerwehr„, die rasch vor Ort sein kann, wenn an einer Schule akuter Bedarf herrscht. <BR \/><BR \/>Der Weg aktuell vom Auftauchen einer kritischen Situation bis zum Eingreifen etwa der Sozialdienste ist oft langwierig“, erklärt sie. Auch müsse man bei den Zuweisungen von Ressourcen flexibler werden, um vor Ort noch zielgerichteter helfen zu können. Dabei dürfe man allerdings nicht stehen bleiben. <BR \/><BR \/>„Der Bildungsdialog war ein guter Auftakt, jetzt geht es darum, gemeinsam den nächsten Schritt zu machen und das System Schule kontinuierlich weiterzuentwickeln“, sagt Nock. Dazu brauche es zunächst eine gemeinsame Bestandsaufnahme. „Was können wir mit unseren Ressourcen machen, wo braucht es mehr Unterstützung und wie kann <BR \/>man das Vorhandene optimal einsetzen? Dazu gehört auch der Blick auf unsere Autonomie und unsere spezifischen Rahmenbedingungen, denn passgenaue Lösungen für unser Land sind der Schlüssel zum Erfolg.“<BR \/><BR \/><BR \/><b>„Kein Kaputtsparen, keine unwürdige Situation“<\/b><BR \/><BR \/>Der KSL distanziert sich hingegen von den Aussagen der Vinschger Gruppe: „Diese Form der öffentlichen Darstellung entspricht nicht der professionellen Haltung, für die wir im KSL stehen.“ Zudem würden die Schulen weder kaputtgespart noch gebe es unwürdige Bedingungen für die Schüler. Es gebe zahlreiche Herausforderungen, real und spürbar. <BR \/><BR \/>Daran bestehe kein Zweifel. Gegen die „Zuspitzung“ der Situation durch „einzelne Gruppen, die für sich in Anspruch nehmen, im Namen aller Lehrpersonen zu sprechen“, setzt man sich beim KSL jedoch zur Wehr. Solch polemisierende Darstellungen würden „unserer Berufsgruppe schaden“.<BR \/><BR \/> „Im Rahmen des Bildungsdialogs haben viele Menschen großen Einsatz gezeigt und zentrale Anliegen gemeinsam auf den Tisch gebracht. In den vergangenen Monaten wurde mehr in Bewegung gesetzt als seit Jahren“, heißt es in der Aussendung. Umso befremdlicher erscheine es, wenn gleichzeitig in der Öffentlichkeit der gegenteilige Eindruck vermittelt werde. Südtirol verfüge über ein gut ausgestattetes Bildungssystem, engagierte Lehrpersonen und funktionierende Strukturen. „Pauschalisierungen, wie sie derzeit medial verbreitet werden, weisen wir deshalb entschieden zurück“, schreibt der KSL.<BR \/><BR \/>Vor wenigen Wochen sei der Landesregierung ein Maßnahmenkatalog übergeben worden, der im Rahmen des Bildungsdialogs erarbeitet wurde. Darin sei klar festgehalten, welche Verbesserungen im Bildungsbereich nötig sind. „An konkreten Ergebnissen werden sich die politisch Verantwortlichen messen lassen müssen“, mahnt der KSL. Alarmmeldungen, gleich in welcher Form, trügen zur Lösung der bestehenden Herausforderungen jedenfalls nicht bei, sondern erschwerten vielmehr einen sachlichen Diskurs. <BR \/><BR \/>Zudem erinnert der KSL an die Reallohnerhöhungen, die mit dem Oktobergehalt für die Lehrpersonen rückwirkend ab Jänner 2026 ausbezahlt wurden: „Damit konnte ein wichtiges Ziel erreicht werden.“ Die Angleichung der Grundschule stehe kurz bevor.