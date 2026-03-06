„Während die Zahl der Feiermöglichkeiten in den letzten Jahren stetig zurückgegangen ist, wird es höchste Zeit für einen neuen Aufschwung“, wünscht sich der JG-Vorsitzende des Burggrafenamtes, Hannes Wieser.<BR \/><BR \/>Die Junge Generation ist überzeugt: „Eine lebendige Stadt braucht auch ein lebendiges Nachtleben. Wenn es vor Ort keine Angebote gibt, fahren junge Menschen eben in andere Städte – oder hängen irgendwo in Garagen oder Kellern herum. Beides kann nicht das Ziel sein. <BR \/>Die Eröffnung von La Perla wird daher als positives Signal für Meran gesehen – und hoffentlich nur als Anfang für mehr Bewegung im Nachtleben der Stadt.“<BR \/><BR \/>Die Aufgabe der Politik sei es dabei klare und vernünftige Rahmenbedingungen zu schaffen. Gerade in Südtirol zeige sich hier ein Kuriosum: „Während sogenannte 'Night Clubs' bis 5 Uhr geöffnet haben dürfen, müssen Diskotheken zum Tanzen (locali da ballo) bereits um 3:30 Uhr schließen. Dass zum Beispiel Strip-Lokale in Südtirol länger offen haben dürfen als Orte, an denen junge Menschen einfach tanzen und feiern wollen, ist schwer nachvollziehbar“, betont die JG abschließend.