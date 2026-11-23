Rund 15,7 Millionen Euro fließen in die Arbeiten, die auch Uferbereiche und Wege aufwerten. „Mit diesem Projekt investieren wir in die Sicherheit der Bevölkerung. Wir geben dem Eisack mehr Raum und verbessern zugleich die öffentlichen Flächen und Wege entlang des Flusses. So verbinden wir Hochwasserschutz mit mehr Lebensqualität“, betont Kompatscher.<BR \/><BR \/>Das Projekt von Ingenieur Reinhold Palla vom Ingenieurbüro hbpm Ingenieure GmbH reicht von der Brücke an der Staatsstraße an der Nordeinfahrt von Sterzing bis zur Staatsstraßenbrücke beim Hofer-Market. Das Flussbett wird verbreitert und die Flusssohle abgesenkt. Dadurch kann der Eisack mehr Wasser aufnehmen, ohne dass der Wasserstand bei Hochwasser ebenso stark steigt.<BR \/><BR \/>„Wir geben dem Eisack mehr Platz“, erklärt Bauleiter Fabio De Polo, Direktor des Funktionsbereichs Wildbachverbauung in der Agentur für Bevölkerungsschutz: „Bei gleicher Hochwassermenge bleibt der Wasserstand dadurch niedriger, das verbessert den Schutz für das Stadtzentrum von Sterzing und auch den Siedlungsraum in der Gemeinde Pfitsch. Eine Abdichtung der neuen Flusssohle schützt zugleich das Grundwasser.“<BR \/><BR \/>Dafür wird eine Dichtungsmatte mit dem Tonmineral Bentonit eingebaut. Ufermauern und Uferbefestigungen werden angepasst oder neu errichtet. Die beiden Fuß- und Radbrücken werden neu gebaut. Aufgewertete öffentliche Flächen und Wege machen den Flussraum besser nutzbar.<BR \/><BR \/>Zum Auftakt werden Gründungspfähle für die neue Ufermauer und den Gehsteig hergestellt. Die Arbeiten im Flussbett erfolgen bei niedriger Wasserführung zwischen November und April in zwei Bausaisonen. Zunächst stehen Pfähle und die Unterfangung der Ufermauern an. 2027 und 2028 folgen Verbreiterung, Absenkung und Abdichtung des Flussbetts.<BR \/><BR \/>Die Europäische Union finanziert das Vorhaben über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung EFRE mit. Die Arbeiten führt das Bauunternehmen Strabag SE aus.