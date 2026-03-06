„Dieser Schritt ermöglicht den Start der vertieften Planungen“, betont Hochbau- und Vermögenslandesrat Christian Bianchi, der das Projekt eingebracht hatte.<BR \/><BR \/><BR \/>Das Projekt sieht vor, dass das bestehende Gebäude in der Lorenz-Böhler-Straße erweitert werden soll. Dort sind aktuell die Bozner Sektionen des Weißen und Italienischen Kreuzes, des Bergrettungsdienstes im AVS, der Südtiroler Berg- und Höhlenrettung CNSAS sowie die Landesdirektion des Weißen Kreuzes untergebracht. Die derzeitigen Räumlichkeiten seien zu klein geworden, heißt es in einer Aussendung des Landespresseamtes. Künftig sollen geeignete Bereiche für Ausbildung, Dienste und spezialisierte Tätigkeiten wie den Unterwassereinsatz hinzukommen.<BR \/><h3>\r\n„Die Einsatzkräfte garantieren täglich Sicherheit und Hilfe“<\/h3><BR \/>„Mit dem Ausbau entsteht eine moderne Struktur, die den Bedarf der verschiedenen Rettungsorganisationen besser abdeckt und ihre Arbeit erleichtert“, ist Landesrat Bianchi überzeugt. Für die Bauarbeiten seien 10,3 Millionen Euro vorgesehen, weitere 1,66 Mio. Euro für Einrichtung, Ausrüstung und Sicherheitsmaßnahmen – insgesamt also knapp 12 Mio. Euro. „Unsere Einsatzkräfte garantieren täglich Sicherheit und Hilfe. Sie verdienen Räume, die ihre Arbeit unterstützen“, unterstreicht Bianchi. Die nun anstehenden weiteren Schritte, das Vorhaben zu planen und umzusetzen, übernehme die Landesabteilung Hochbau und technischer Dienst. Genauere Zeiten würden in den kommenden Monaten festgelegt.