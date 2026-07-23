Insgesamt wurden 595 freiwillige Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt – ein Plus von 13,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Abbruchziffer lag bei 5,5 Eingriffen je 1.000 Frauen im gebärfähigen Alter. Mehr als die Hälfte der Schwangerschaftsabbrüche (54,5 Prozent) erfolgte medikamentös, während 34,8 Prozent operativ durchgeführt wurden. Die überwiegende Mehrheit der medikamentösen Eingriffe konnte ambulant oder tagesklinisch erfolgen.<BR \/><BR \/>38,7 Prozent der Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen ließen, besaßen nicht die italienische Staatsbürgerschaft. Die meisten Betroffenen waren zwischen 18 und 29 Jahre alt (45,8 Prozent), gefolgt von den 30- bis 39-Jährigen (42,6 Prozent). Fast die Hälfte der Frauen war kinderlos. Rund jede vierte Frau (24 Prozent) hatte bereits zuvor mindestens einen freiwilligen Schwangerschaftsabbruch, 18,2 Prozent hatten bereits eine Fehlgeburt erlebt.<BR \/><BR \/>Die Eingriffe erfolgten überwiegend in einem frühen Stadium der Schwangerschaft: 56,6 Prozent wurden bis zur achten Schwangerschaftswoche vorgenommen, weitere 22 Prozent in der neunten oder zehnten Woche. In 96,6 Prozent der Fälle verlief der Schwangerschaftsabbruch ohne Komplikationen.<BR \/><BR \/>Weiterhin hoch bleibt der Anteil der Gynäkologinnen und Gynäkologen, die Schwangerschaftsabbrüche aus Gewissensgründen ablehnen. In den Krankenhäusern, in denen Abbrüche durchgeführt werden, lag dieser Anteil 2025 bei 57,9 Prozent.<BR \/><BR \/>Auch die Zahl der Fehlgeburten nahm deutlich zu. Im Jahr 2025 wurden in Südtirol 384 Fehlgeburten registriert, die eine Aufnahme in ein öffentliches Krankenhaus erforderlich machten. Das entspricht einem Anstieg von 18,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Fehlgeburtenziffer lag bei 3,6 Fällen je 1.000 Frauen im gebärfähigen Alter.<BR \/><BR \/>Das Durchschnittsalter der betroffenen Frauen betrug 32,9 Jahre. Zwei Drittel der Fehlgeburten ereigneten sich innerhalb der ersten zehn Schwangerschaftswochen. In knapp 80 Prozent der Fälle war lediglich ein eintägiger Krankenhausaufenthalt notwendig. Bei 46,6 Prozent der Patientinnen wurde eine Ausschabung durchgeführt, in 72,7 Prozent der Fälle kam eine Vollnarkose zum Einsatz.