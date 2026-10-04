„Die Streetworker sind nun bereits in den Stellenplan des Landes integriert“, erklärt Landesrätin Mair. Vorgesehen sind zehn Vollzeitkräfte. Derzeit „ist die Personalabteilung dabei, den Kollektivvertrag anzupassen, damit die künftigen Aufgaben gedeckt sind“, sagt die Landesrätin. Danach erfolge der Stellenwettbewerb. Angesiedelt wird der zentrale Dienst in Mairs Ressort für Sicherheit und Gewaltprävention.<BR \/><BR \/>Und damit werden die künftigen Landes-Streetworker einen Vorteil haben, den bislang projektbezogene Stellen nicht bieten können: einen fixen Arbeitsplatz mit einem gesicherten Gehalt. Doch welchen besonderen Vorteil verspricht sich Mair vom zentralen Dienst? „Dass man sie mobil einsetzen kann, immer da, wo sie gerade gebraucht werden – unabhängig von lokalen Projekten.“ <BR \/><BR \/>Im besten Fall findet der Einsatz vor Ort statt, bevor ernsthafte Konflikte entstehen oder sich gar die Bevölkerung aus bestimmten Zonen, Plätzen oder Straßenzügen zurückzieht. „Mit einem fixen Team können wir auf potenziell kritische Situationen schnell und professionell präventiv reagieren, ohne dass vor Ort erst ein Projekt erarbeitet oder Personal gesucht werden muss.“ <BR \/><BR \/>Der zentrale Landesdienst soll daher Ansprechpartner für alle sein, vom besorgten Bürger über die Gemeindeverwalter bis hin zu lokalen und staatlichen Sicherheitskräften.<BR \/><BR \/>„Wichtig ist ein funktionierender Austausch von Informationen und eine gute Zusammenarbeit“, erklärt Mair, damit sich anbahnende Probleme rechtzeitig erkannt und Konflikte und Gewalt durch den Einsatz der Profis verhindert werden können. Auch ein Koordinierungstisch für die Zusammenarbeit mit anderen Diensten, die sich besonderen Situationen wie etwa Obdachlosen widmen und nicht in die Landes-Streetworker einfließen sollen, ist geplant. <BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Sicherheits-Landesrätin Ulli Mair ist überzeugt: „Sicherheit entsteht nicht allein durch Kontrollen und Sanktionen. Neben einer konsequenten Arbeit der Ordnungskräfte braucht es ebenso Prävention, soziale Arbeit und stabile Beziehungen vor Ort. Repression kann Grenzen setzen – nachhaltige Sicherheit entsteht aber dort, wo auch Ursachen frühzeitig erkannt und aufgefangen werden.“