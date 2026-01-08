<BR \/>Ein besonderer Fokus lag auf dem Schutz der Verbraucher. Bei Kontrollen in Geschäften stellten die Finanzbeamten über 21.000 unsichere oder nicht konforme Produkte sicher. Darunter waren Weihnachtsdekorationen, Lichterketten und Spielzeug ohne CE-Kennzeichnung oder mit unzureichenden Verbraucherinformationen. <BR \/><BR \/>Die Waren wurden beschlagnahmt und die betroffenen Händler der Handelskammer gemeldet. Ihnen drohen Verwaltungsstrafen zwischen 516 und über 25.000 Euro.<h3>\r\nKontrollen auf Pisten und in Städten<\/h3>Unterdessen waren auch Spezialeinheiten der Finanzpolizei im Einsatz in den Skigebieten im Einsatz. Dort führten die Beamten mehr als 200 Pistenkontrollen durch und verhängten 20 Strafen. <BR \/><BR \/>Besonders streng überprüft wurde die Helmpflicht, die seit diesem Winter auch für Erwachsene gilt. In 15 Fällen wurde ein Verstoß festgestellt. Die Strafe betrug hierfür jeweils 150 Euro.<BR \/><BR \/>Zudem beteiligte sich die alpine Truppe an der Sensibilisierungskampagne „Ich habe Spaß! Ganz sicher“, die vom Land unterstützt wird und die Sicherheitskultur im Bergsport stärken soll.<h3>\r\nRettungseinsätze und Ermittlungen<\/h3>Die Einsatzkräfte waren auch bei mehreren schweren Bergunfällen gefordert. Im oberen Vinschgau kam es zu einem tödlichen Unfall eines Kindes. Ein weiteres, unverletzt gebliebenes Kind wurde per Hubschrauber gerettet. <BR \/><BR \/>Zwei weitere tödliche Unglücke ereigneten sich im Ahrntal: Ein italienischer Staatsbürger stürzte von einem Bergweg, ein ungarischer Wanderer kam bei einer Lawine ums Leben. In allen Fällen übernahm die Finanzpolizei die Ermittlungen zur Klärung der Unfallhergänge.<h3>\r\nDrogenfund mitten in der Bozner Altstadt<\/h3>Zur Erhöhung der Sicherheit in den Städten kontrollierten die Sicherheitskräfte gemeinsam mit den Hundestaffeln Bahnhöfe, Busbahnhöfe und zentrale Plätze. <BR \/><BR \/>Insgesamt wurden über 500 Personen und 250 Fahrzeuge überprüft. Dabei beschlagnahmten die Beamten mehr als 2,5 Kilogramm Drogen, meldeten 21 Konsumenten und zeigten sechs mutmaßliche Dealer an.<BR \/><BR \/>Ein spektakulärer Fund gelang kurz vor Weihnachten in der Bozner Altstadt: Ein Drogenspürhund schlug an einer Müllinsel am Dominikanerplatz an. Nach genauer Durchsuchung wurde in einem Papiercontainer ein Sack mit über zwei Kilogramm Marihuana entdeckt.<h3>\r\nSchmuggel an der Grenze gestoppt<\/h3>Auch an den Grenzübergängen war die Finanzpolizei aktiv. An der Grenze zur Schweiz kontrollierten Beamte über 200 Fahrzeuge und 400 Personen. Dabei wurden zahlreiche Schmuggelversuche aufgedeckt – unter anderem mit Alkohol, Luxusuhren sowie Markenkleidung, die häufig im zollfreien Gebiet von Livigno gekauft worden war. Insgesamt wurden 16 Zollstrafen in Höhe von rund 27.000 Euro verhängt.