Insgesamt betrifft die Maßnahme knapp 250 Einsatzfahrzeuge in ganz Südtirol. Über die Einführung informierte der Verein bereits bei seiner Vollversammlung im Mai 2026.<BR \/><BR \/>Auslöser für die Entscheidung war unter anderem der schwere Verkehrsunfall auf der Brennerautobahn A22 im Sommer 2025. Das Ereignis zeigte, wie wichtig eine lückenlose Dokumentation von Fahrereignissen und moderne Unterstützungssysteme für die Sicherheit von Mitarbeitenden, Patientinnen und Patienten sowie anderen Verkehrsteilnehmenden sind.<BR \/><BR \/>„Das Einsetzen von Dashcams und Telematiksystemen dient in erster Linie der Erhöhung der Sicherheit. Gleichzeitig helfen sie uns dabei, Fahrzeugschäden zu reduzieren, Verwaltungsabläufe zu vereinfachen und unsere Fahrzeugflotte noch effizienter zu betreiben“, erklärt der Präsident des Weißen Kreuzes Alexander Schmid.<BR \/><BR \/>Ähnlich wie eine Blackbox zeichnen die Systeme nämlich relevante Fahrzeugereignisse auf und unterstützen die Fahrerinnen und Fahrer durch Warnungen vor potenziell gefährlichen Situationen im Straßenverkehr. Dadurch können Unfälle besser aufgeklärt und Risiken frühzeitig erkannt werden.<BR \/><BR \/>Die gewonnenen Daten tragen außerdem dazu bei, das Fahrverhalten weiter zu verbessern. Kritische Situationen werden analysiert und können gezielt in Aus- und Weiterbildungen, etwa im Safety Park, aufgegriffen werden. Ein bewussteres Fahrverhalten hilft zudem, Fahrzeugschäden zu reduzieren und Ressourcen effizienter einzusetzen. Neben den Sicherheitsvorteilen erleichtert das System auch Verwaltungsabläufe und ermöglicht eine Fernwartung der Fahrzeugtechnik.<BR \/>Besonderes Augenmerk legt das Weiße Kreuz auf den Schutz sensibler Daten. „Wir arbeiten hier mit einem Anbieter zusammen, der über langjährige Erfahrung in diesem Bereich verfügt und einen hohen Sicherheitsstandard bei der Verarbeitung und Speicherung der Daten gewährleistet“ betont der Direktor des Weißen Kreuzes, Ivo Bonamico. <BR \/><BR \/>Mit der flächendeckenden Einführung der neuen Dashcams und Telematiksysteme setzt das Weiße Kreuz einen weiteren wichtigen Schritt, um die Sicherheit der Mitarbeitenden, der Patientinnen und Patienten sowie aller Verkehrsteilnehmenden nachhaltig zu stärken.