Diese Maßnahmen stellen eine längst überfällige Entlastung für Familien dar. Seit Jahren fordern Eltern eine Anpassung der Tage, an denen Sonderurlaub bei Krankheit des Kindes bezogen werden kann, an die Lebensrealität berufstätiger Familien, heißt es in einer Aussendung. <BR \/><BR \/>„Die bisherigen 5 Krankheitstage pro Kind waren in vielen Fällen bei weitem nicht ausreichend und führten regelmäßig zu erheblichen Belastungen und Stresssituationen für Eltern und Kinder“, sagt Christa Ladurner, Sprecherin der Allianz für Familie.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1261377_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ab diesem Jahr stehen Eltern für Kinder im Alter von 3 bis 14 Jahren 10 Tage zur Freistellung für Krankheitstage pro Kind und Jahr zur Verfügung. Gleichzeitig wird die Altersgrenze deutlich angehoben. Diese Neuerung ermöglicht es Eltern, ihre Kinder in Krankheitsphasen gut zu versorgen, ohne zusätzlichen beruflichen oder finanziellen Druck zu erleben.<h3>\r\nWas eine Elternbefragung zeigte<\/h3>Wie groß der Bedarf an zusätzlichen Tagen für die Freistellung an Krankheitstagen des Kindes wirklich ist, zeigte auch die Elternbefragung der Allianz für Familie und dem Verein thrive+ in Südtirol: Familien berichten immer wieder, dass die bisherigen gesetzlichen Regelungen nicht ausreichten, um die Betreuung kranker Kinder verlässlich sicherzustellen.<BR \/><BR \/>Positiv zu bewerten sei auch die Ausweitung des Elternurlaubs bis zum 14. Lebensjahr des Kindes – bisher endete dieser Anspruch mit 12 Jahren. Diese Maßnahme schaffe mehr Flexibilität, stärke die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und ermögliche es Eltern, besser auf die Bedürfnisse ihrer Kinder einzugehen, so die Allianz für Familie.