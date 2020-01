Mehrere Brände in Südtirol

In Ratschings wurden die Feuerwehren um kurz vor 3 Uhr zu einem Einsatz gerufen. Dabei ist ein Wohnhaus abgebrannt. Der Brand soll vom Dachstuhl des Gebäudes ausgegangen sein und sich dann auf das gesamte Gebäude ausgebreitet haben. Der Besitzer des „Gschnitzerhofes“ in Gospeneid war zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Die Ursache des Brandes ist noch unklar. Im Einsatz standen mehr als 130 Feuerwehrleute sowie die Carabinieri und das Weiße Kreuz.





Die Berufsfeuerwehr Bozen ist am Samstagabend gegen 22 Uhr zu einem weiteren Einsatz ausgerückt. In der Dürer Straße in Bozen ist es in einem Magazin zu einem Brand gekommen. Dabei wurde niemand verletzt.Gegen 3 Uhr kam es auf der Jenesier Straße nach dem Tunnel Richtung Glaning zu einem Pkw-Brand. Auch bei diesem Unfall gab es glücklicherweise keine Verletzten. Das Auto ist total abgebrannt.

jot