Mehrere Chormitglieder in Leifers infiziert

Wie bekannt wurde, haben sich die Sängerinnen und Sänger bei den Proben angesteckt, die im Vorfeld eines Auftrittes am 10. Oktober abgehalten wurden.2 Tage später wurde bekannt, dass ein Ensemblemitgliede r Symptome einer Corona-Infektion aufwies, woraufhin sich alle Beteiligten einem Test unterzogen; mit erschreckendem Ergebnis.Die Chorverantwortlichen teilten am Samstag in einer Aussendung mit, dass man sich an die strengen Anti-Corona-Regeln gehalten habe.Auch bezog man vorübergehend ein von der Gemeinde zur Verfügung gestelltes Ausweichquartier, um die vorgeschriebenen Abstandsregeln einhalten zu können. „Es tun uns sehr leid was passiert ist“, hieß es in der Aussendung abschließend.

