<BR \/>Der erste Vorfall ereignete sich gegen 18.30 Uhr während des Musikumzugs. Laut Angaben der Carabinieri wurde ein 26-jähriger Mann aus Mals dabei beobachtet, wie er einem Minderjährigen Betäubungsmittel übergab. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten rund 15 Gramm Ketamin und 28 Gramm Haschisch. <BR \/><BR \/>Die Substanzen wurden beschlagnahmt. Der Mann wurde wegen des Verdachts des Besitzes und Handels mit Betäubungsmitteln verhaftet. Gegen ihn wird wegen des Verkaufs von Drogen an einen Minderjährigen ermittelt.<BR \/><BR \/>Rund eine Stunde später, gegen 19.50 Uhr, erfolgte ein weiterer Einsatz auf dem Bahnhofplatz von Neumarkt in unmittelbarer Nähe des Veranstaltungsgeländes. Dort sollen die Carabinieri einen Minderjährigen dabei angetroffen haben, wie er einer 15-jährigen Jugendlichen aus dem Raum Meran eine Dosis Drogen übergab.<BR \/><BR \/>Nach Angaben der Ermittler verhielt sich der Jugendliche während der Kontrolle aggressiv, leistete Widerstand, beleidigte und bedrohte die Beamten und beschädigte zudem ein Dienstfahrzeug. Bei der Personendurchsuchung wurden etwa 3,2 Gramm Kokain sowie rund ein Gramm Ketamin sichergestellt. Eine anschließende Hausdurchsuchung blieb ohne Ergebnis.<BR \/><BR \/>Die Jugendstaatsanwaltschaft in Bozen ordnete die Verhaftung des Minderjährigen wegen des Verdachts des Drogenhandels, der Weitergabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige sowie wegen Widerstand gegen Amtspersonen, Bedrohung, Beleidigung und Sachbeschädigung an. Der Jugendliche wurde unter Hausarrest gestellt. Das Jugendgericht bestätigte später die Verhaftung und die Maßnahme.