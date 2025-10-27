<BR \/><BR \/>Der Einsatz wurde von mehreren Notrufen ausgelöst. Anwohner meldeten in der Nacht verdächtige Aktivitäten – Einbrüche in Wohnungen und Diebstähle aus geparkten Fahrzeugen. <BR \/><BR \/>Eine sofort eingeleitete Fahndung führte in den frühen Morgenstunden zum Erfolg: In der Nähe einer Bushaltestelle kontrollierten die Carabinieri drei Männer, die sich verdächtig verhalten haben sollen.<BR \/><BR \/>Bei der anschließenden Durchsuchung entdeckten die Beamten Bargeld in Höhe von rund 2.000 Euro, ein hochwertiges E-Mountainbike im Wert von etwa 4.000 Euro, eine Sportjacke, ein Funkgerät, einen Laptop, mehrere Flaschen hochprozentigen Alkohol, eine Armbanduhr und Sonnenbrillen – mutmaßlich Diebesgut.<h3>\r\nZwei Männer sollen am Bahnhof randaliert haben<\/h3>Den drei Männern, 19, 26 und 32 Jahre alt, wird vorgeworfen, in der Nacht insgesamt vier Einbrüche begangen und zwei weitere versucht zu haben. Ein Teil des gestohlenen Eigentums konnte bereits an die rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden.<BR \/><BR \/>Nach Abschluss der Ermittlungsmaßnahmen wurden die Verdächtigen zunächst freigelassen. Doch nur wenige Stunden später kam es zu einem weiteren Zwischenfall: Zwei der Männer sorgten am Bahnhof von Salurn für Aufregung, indem sie Reisende belästigt und den Bahnverkehr behindert haben sollen. <BR \/><BR \/>Als die Carabinieri eintrafen, sollen die Männer gegenüber den Beamten gewalttätig geworden sein. Ein Beamter wurde dabei verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Randalierer wurden noch vor Ort wegen Widerstand und Gewalt gegen Amtspersonen verhaftet.