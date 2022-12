Mehrere Einbrüche in Nals – Ertappt, als Tresor entwendet wurde

Bürgermeister Ludwig Busetti

Bürgermeister Ludwig Busetti bestätigt gegenüber STOL, dass es in der Gemeinde Nals in den vergangenen Tagen zu mehreren Einbrüchen gekommen ist. „Allein am Freitagabend hat man versucht, in 3 Häuser einzusteigen“, so Busetti.Es soll sich jeweils um 3 Personen handeln, die die Einbrüche verübt haben. In einem Fall waren die Täter sogar schon dabei, einen Tresor mit einem Hammer und einem Eisen aus der Wand zu schlagen, als sie von den Bewohnern des Hauses auf frischer Tat ertappt wurden. Daraufhin haben sie das Weite gesucht, so Busetti.Die Carabinieri haben inzwischen die Ermittlungen aufgenommen. Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei den 3 Personen um eine Diebesbande handelt, die auch in anderen Gemeinden ihr Unwesen treibt. So soll es in den vergangenen Wochen auch im Überetsch zu ähnlichen Einbrüchen gekommen sein.Bürgermeister Busetti ruft die Bürger von Nals dazu auf, aufmerksam zu sein und eventuelle verdächtige Vorgänge zu melden.