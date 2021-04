Mehrere Feuerwehreinsätze in der Nacht auf Samstag

In der Bozner Mendelstraße hat in der Nacht ein Papiercontainer Feuer gefangen. Die Flammen breiteten sich auch auf ein nebenstehendes Auto und einen Baum aus. Das Fahrzeug brannte komplett aus. Im Einsatz stand die Berufsfeuerwehr Bozen.Zu einem weiteren Einsatz kam es in Sterzing. In einem Bürogebäude des Unternehmens Leitner gab es gegen 4.30 Uhr eine Rauchentwicklung. Die freiwillige Feuerwehr Sterzing stand im Einsatz. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.Unterdessen mussten am gestrigen Freitagabend in Leifers die freiwilligen Feuerwehren von Leifers und Branzoll zu einem Einsatz in Leifers ausrücken. Bei der Südtiroler Obstgenossenschaft VOG kam es um kurz vor 22 Uhr in einer Tiefkühlzelle zu einem Kurzschluss. Das Feuer konnte jedoch rasch gelöscht werden.

