Gewaltvorfälle gehören in Bozen schon so gut wie zur Tagesordnung. Erst gestern hat ein Mann aus Nordafrika einen deutschen Touristen angegriffen ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/urlauber-in-bozen-ins-gesicht-geschlagen-mann-verhaftet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">wir haben berichtet<\/a>).<BR \/><BR \/>Am selben Tag fand auch eine großangelegte Operation der Sicherheitskräfte statt, an der Angehörige der Quästur, der Abteilung für Kriminalprävention „Emilia Romagna“, der Carabinieri, der Finanzpolizei, der Stadtpolizei und des italienischen Heers teilnahmen. <h3>\r\nMann hält sich illegal im Land auf<\/h3>Dabei konzentrierten sich die Sicherheitskräfte bei ihren Kontrollen besonders auf den Obstplatz, den Mazzini-Platz, den Pfarrplatz, den Park der Religionen und den Dominikanerplatz. <BR \/><BR \/>Am Dominikanerplatz trafen sie auf einen 26-jährigen Mann aus Gambia, der wegen mehrerer Vermögensdelikte vorbestraft ist und sich illegal auf italienischem Staatsgebiet aufhält. <h3>\r\nAusweisungsmaßnahme vollstreckt<\/h3>Der Mann aus Gambia wurde zur Einwanderungsbehörde gebracht und dann in das Rückführungszentrum nach Rom überführt, um anschließend in sein Heimatland abgeschoben zu werden. Somit wird die von Quästor Giuseppe Ferrari angeordnete Ausweisungsmaßnahme vollstreckt. <BR \/><BR \/>Auch am Obst- und Mazziniplatz unterzogen die Sicherheitskräfte die anwesenden Personen eingehender Kontrollen. Auch einige Geschäfte wurden kontrolliert. Dort wurden keine Unregelmäßigkeiten festgestellt.