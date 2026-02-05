Gegen 13:30 wurde Alarm geschlagen: Zwei Lawinen sind bei der Madritschhütte in Sulden abgegangen. Ersten Angaben zufolge sollen auch Personen verschüttet worden sein.<BR \/><BR \/>Wie viele Personen verschüttet wurden, ist derzeit nicht bekannt. Der Einsatz läuft auf Hochtouren. Vor Ort sind die Bergrettungen der umliegenden Gebiete sowie jene der Finanzpolizei. Auch die Freiwillige Feuerwehr Sulden und der Notarzthubschrauber Pelikan 2 stehen im Einsatz.<BR \/><BR \/><i>STOL hält Sie auf dem Laufenden.<BR \/><\/i>