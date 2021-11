Mehrere Strafen und eine Anzeige im Raum Brixen

Bei den Einsätzen der Carabinieri am Freitag ging es vor allem darum, die Einhaltung der aktuellen Corona-Maßnahmen zu kontrollieren. 3 Gastronomiebetriebe wurden kontrolliert: 2 davon in Vahrn und ein weiterer in Brixen.In einem Buschenschank in Vahrn verhängten die Carabinieri 3 Bußgeldstrafen in Höhe von mehreren Tausend Euro wegen hygienischer und sanitärer Mängel, baulicher Mängel und des Fehlens eines Rauchverbotsschildes.4 weitere Bars und mehr als 50 Gäste wurden anschließend ebenfalls kontrolliert. Dabei wurden keine weiteren Verstöße festgestellt – auch nicht gegen die aktuellen Corona-Regeln . Alle Gäste konnten den Grünen Pass vorweisen, hatten Masken bei sich und in den Lokalen kam es zu keinen größeren Menschenansammlungen.In einem öffentlich zugänglichen Verein in Brixen – der auch von Kindern besucht wird – war allerdings ein Angestellter im Dienst, der nicht im Besitz des Grünen Passes war. Er kassierte eine Geldstrafe von 400 Euro.Ebenfalls in Brixen haben die Carabinieri in einem Keller 5 Personen dabei erwischt, wie sie Marihuana rauchten. Nach einer Durchsuchung konnten 12, 5 Gramm Marihuana beschlagnahmt werden. Die 5 Personen im Alter zwischen 25 und 29 Jahren wurden dem Präfekten zur Verhängung von Verwaltungssanktionen gemeldet.Abschließend grüßte ein junger Mann, der nach seinen Ausweispapieren gefragt worden war, die Carabinieri mit einem faschistischen Gruß. Nachdem der Mann identifiziert wurde, wurde er wegen des Vergehens der Verherrlichung des Faschismus angezeigt.

