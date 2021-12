Mehrere Strafen wegen Green-Pass-Verstößen verhängt

In Brixen führten die Carabinieri einige Kontrollen in öffentlichen Lokalen und Betrieben durch, bei denen zum Großteil keine Verstöße festgestellt wurden. In einem Unternehmen allerdings wurde ein Arbeitnehmer bestraft, der nicht im Besitz des Grünen Passes war. Er und sein Arbeitgeber erhielten Verwaltungsstrafen zwischen 400 und 1000 Euro.In Neumarkt haben die Carabinieri einen 42-jährigen Unternehmer sanktioniert, der die Kontrollen des Grünen Passes seiner Angestellten vernachlässigte. Das Unternehmen musste nicht schließen, da es sich hier um den ersten Verstoß handelte. Auch in diesem Fall wurde eine Verwaltungsstrafe von 400 bis 1000 Euro verhängt.

stol