<BR \/>Darüber hinaus brannte in der russischen Region Twer nach einem ukrainischen Drohnenangriff eine Fabrik in Redkino. Das Feuer wurde seitdem gelöscht.<BR \/><BR \/>In den vergangenen zwei Tagen haben Angriffe in der gesamten Ukraine 78 Menschen getötet und mehr als 200 verletzt. Dies meldete Präsident Wolodymyr Selenskyj. In einer Rede in der Stadt Pryluky forderte er erneut einen erweiterten Zugang zum US-Satellitendienst Starlink. Ein solcher könne der Ukraine helfen, russische Abschussrampen für ballistische Raketen anzugreifen.