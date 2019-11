Mehrere Tote bei Halloween-Party in Kalifornien

Während einer Halloween-Party in der Nähe von San Francisco sind mindestens 4 Menschen durch Schüsse getötet worden. Mehrere weitere Menschen seien bei dem Vorfall in Orinda verletzt worden, teilte die Polizei im Bezirk Contra Costa am Freitag auf Twitter mit. Weitere Einzelheiten würden später bekannt gegeben.