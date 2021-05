Mehrere Tote bei Lawinenunglücken in französischen Alpen

Der Vorfall habe sich gegen 10.30 Uhr in der Nähe der Gemeinde Villar-d'Arene in rund 3100 Metern Höhe ereignet, berichtete die Regionalzeitung „Le Dauphiné“.Medien berichteten außerdem von weiteren Lawinen in der Gegend Oisans in den französischen Hochalpen. Auch dabei soll es mindestens ein Todesopfer und Verletzte gegeben haben. Wegen des starken Schneefalls in den vergangenen Wochen hatten die Behörden vor erhöhter Lawinengefahr gewarnt.

apa/dpa