Mehrere Tote bei Schusswaffenangriff auf russische Schule

Unter den Opfern seien mehrere Schüler und ein Lehrer, meldete die Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf Rettungskräfte am Dienstag. Es habe auch eine Explosion gegeben. Widersprüchliche Berichte gab es zunächst über die Zahl der Angreifer.RIA zufolge wurde ein jugendlicher Täter festgenommen. Die Nachrichtenagentur Interfax sprach unter Berufung auf einen Insider dagegen von 2 jugendlichen Schützen. Aus anderen lokalen Quellen hieß es, ein zweiter Schütze sei nach dem Angriff getötet worden. Das Motiv für die Attacke war zunächst unklar.Nach der Festnahme eines Verdächtigen hatte es zunächst geheißen, möglicherweise halte sich ein weiterer Täter noch in dem Gebäude auf. Die Schüler wurden aus der Schule gebracht - unter anderem in einen benachbarten Kindergarten. Auf Videos war zu sehen, wie Rettungswagen und Polizeifahrzeuge mit Blaulicht und Sirene zu der Schule rasten. Menschen standen vor dem Gebäude und beobachteten die Lage. Später wurde die Schule weiträumig abgesperrt.Kasan liegt etwa 720 Kilometer östlich von Moskau. In Russland hatten die Schulen erst am Dienstag nach mehr als einwöchigen Ferien begonnen.

apa