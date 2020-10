Mehrere Tote bei Waldbränden im Osten der Ukraine

Bei Waldbränden im Kriegsgebiet im Osten der Ukraine sind mindestens 5 Menschen ums Leben gekommen. 10 Verletzte wurden mit Rauchvergiftungen in Krankenhäuser gebracht, wie der Zivilschutz in der Hauptstadt Kiew am Donnerstag mitteilte.