Mehrere Unfälle mit Verletzten am Freitagabend

In Welschnofen auf der Eggentaler Staatsstraße auf der Höhe der Zufahrtsstraße zum Gemeindebauhof Welschnofen waren gegen 18.30 Uhr 2 Fahrzeuge frontal zusammengeprallt. Die Autos wurden daraufhin auf die jeweilige Gegenfahrbahn geschleudert. Glücklicherweise wurden aber keine weiteren Verkehrsteilnehmer in den Unfall miteinbezogen.Beide Fahrer – ein 77-jähriger Südtiroler und ein 51-jähriger Schweizer – konnten sich selbstständig aus ihren Fahrzeugen befreien. Weitere Verkehrsteilnehmer alarmierten sofort den Notruf. Die Freiwillige Feuerwehr Welschnofen kümmerte sich um die Sicherungs- und Aufräumarbeiten. Das Weiße Kreuz Welschnofen kam mit 2 Rettungsfahrzeugen und brachte die beiden mittelschwer verletzten Personen ins Krankenhaus von Bozen.Für die gesetzlichen Unfallerhebungen waren die Carabinieri Welschnofen im Einsatz.Zu einem weiteren Unfall kam es gegen 23 Uhr in Klausen Neidegg. Ein 59-jähriger Mann aus Südtirol war über eine Böschung auf einen gepflasterten Platz gestürzt. Er zog sich dabei schwere Kopfverletzungen mit tiefen Schnittwunden und starken Blutungen zu.Das Weiße Kreuz Klausen kümmerte sich um die Erstversorgung und übergab den Patienten an den Notarzt von Brixen. Der Verletzte wurde in das Krankenhaus von Brixen gebracht.Zu einem Chemieeinsatz wurde die Freiwillige Feuerwehr Schlanders am Freitag gegen 22 Uhr gerufen. In einem Fitnessstudio auf dem Gelände eines Freibades war ein chemischer Geruch gemeldet worden.Die Feuerwehr hat eine Messung durchgeführt. 2 Südtiroler wurden leichtverletzt ins Krankenhaus von Schlanders gebracht.