Mehrere Unfälle auf Südtirols Straßen

Auffahrunfall A22 bei Klausen

Laas: Auffahrunfall fordert 3 Leichtverletzte

Brennnerstaatsstraße: Motorradfahrer prallt gegen Bordstein – mittelschwer verletzt

Von Straße abgekommen: Verkehrsunfall in Welschnofen endet glimpflich

Es war ein einsatzreicher Samstag für die Feuerwehrleute, die Sanitäter des Weißen Kreuzes, die Carabinieri und für die Straßendienste des Landes. Auf Südtirols Straßen haben sich gleich mehrere Verkehrsunfälle ereignet. Die meisten davon nahmen ein glimpfliches Ende.Gegen 14 Uhr ist es auf der Brennerautobahn bei Klausen zu einem Auffahrunfall gekommen. Ersten Informationen zufolge waren 3 Fahrzeuge in den Unfall verwickelt. 3 Personen wurden zur Kontrolle in das Brixner Krankenhaus gebracht.Auch zwischen Laas und Eyrs war es gegen 12.15 Uhr auf der Umfahrungsstraße zu einem Auffahrunfall gekommen. Dabei haben sich 3 Personen – unter ihnen ein 10-jähriges Kind – leicht verletzt. Sie wurden nach der Erstversorgung vor Ort vom Weißen Kreuz Schlanders in das Krankenhaus von Schlanders gefahren. Am Samstagvormittag gegen 11.20 Uhr ereignete sich auf der Brennerstaatsstraße auf der Höhe des Villnösser Stausees ein Motorradunfall. Dabei prallte ein Motorradfahrer mit seiner Maschine gegen einen Bordstein und stürzte. Er zog sich mittelschwere Verletzungen zu.Das Weiße Kreuz Klausen und der Notarzt kümmerten sich um die Erstversorgung. Anschließend wurde der Mann ins Brixner Krankenhaus gebracht. Kurz nach 13 Uhr kam es auch in Welschnofen zu einem Verkehrsunfall. Aus bisher ungeklärter Ursache kam ein Fahrzeug in der Nähe der Handwerkerzone von der Straße ab. Die 2 Insassen des Fahrzeugs wurden dabei leicht verletzt. Sie wurden zur Kontrolle in das Krankenhaus gebracht. Neben der Freiwilligen Feuerwehr von Welschnofen waren auch der Rettungsdienst, die Carabinieri und die Gemeindepolizei im Einsatz.