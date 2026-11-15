Nach dem Teufellauf in Brixen im Thale war ein 19-Jähriger mit zwei 22 und 25 Jahre alten Männern beim anschließenden Fest in Streit geraten, dabei warfen die Männer gegen 2.50 Uhr ein Stahlabsperrgitter auf den am Boden liegenden Burschen. Er wurde ins Spital eingeliefert. Nach Abschluss der Ermittlungen ergehe eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft, so die Polizei.<BR \/><BR \/>Auch in Kärnten kam es in der Nacht auf Sonntag bei einer „Krampusdisco“ in Grafenstein zu gewalttätigen Vorfällen: Im Streit schlug ein alkoholisierter 28-Jähriger einen - ebenfalls nicht mehr nüchternen - 27-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Das Opfer wurde ins Spital eingeliefert. Unabhängig davon wurde am Parkplatz vor der Disco ein 19-Jähriger von einem Unbekannten attackiert und spitalreif geschlagen.<BR \/><BR \/>In Oberösterreich gab es Samstagabend bei einem Krampuslauf in Ansfelden (Bezirk Linz-Land) ebenfalls mehrere Zwischenfälle: Ein 16-jähriger Teilnehmer wurde laut Polizei von einem Unbekannten an den Hörnern gepackt und nach unten gezogen. Dabei wurde er verletzt und musste ins Linzer Unfallkrankenhaus eingeliefert werden. Ein 15-Jähriger wurde - ebenfalls von einem Unbekannten - von hinten gestoßen und verletzte sich dabei am Knie. Zudem beschuldigt ein 17-Jähriger einen 68-Jährigen, ihn gegen das Knie geschlagen zu haben. Die Ermittlungen laufen.