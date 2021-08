Mehrere Verletzte nach 4 Verkehrsunfällen in der Nacht auf Samstag

Eine einsatzreiche Nacht für die Rettungssanitäter des Weißen Kreuzes: Sie wurden im Laufe des Freitagabends und in der Nacht auf Samstag zu mehreren Einsätzen gerufen.Zunächst war es gegen 19.30 Uhr in Völlan zu einem Frontalzusammenstoß zwischen 2 Autos gekommen, wobei eine Person mittelschwer verletzt wurde. Sie wurde in das Krankenhaus von Meran gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Völlan übernahm die Aufräumungsarbeiten.Der zweite Unfall ereignete sich gegen 22.50 Uhr in Goldrain. 2 Pkw waren in den Unfall verwickelt und eine Person wurde mittelschwer verletzt. Auch die Freiwillige Feuerwehr Goldrain stand im Einsatz. Die Vinschger Staatsstraße musste zeitweise in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.Nur 10 Minuten später kam es in Schenna zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Pkw, wobei sich wieder eine Person mittelschwere Verletzungen zuzog. Auch sie wurde in das Meraner Krankenhaus gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Schenna übernahm die Aufräumarbeiten nach dem Unfall.Schließlich wurde um 0.20 Uhr auf der Staatsstraße zwischen Auer und Branzoll bei einem Verkehrsunfall erneut eine Person mittelschwer verletzt. Sie wurde nach der Erstversorgung in das Krankenhaus von Bozen gebracht.

jot