Mehrere Verletzte nach Crash in Almabtriebsgruppe

Ein talwärts fahrender Pkw war gegen 13 Uhr vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Hippach in das Ende des Menschen- und Tierzugs gefahren.Der mit 2 Personen besetzte Pkw war nach der Kollision an einer Begrenzungsmauer zum Stillstand gekommen.Neben der örtlichen Rettung und Feuerwehr standen auch 2 Notarzthubschrauber im Einsatz.

apa