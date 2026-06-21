Laut Angaben der Landespolizeidirektion Steiermark hatte die 16-jährige Tochter der 41-Jährigen Passanten im Bereich Obergroßau angehalten und mitgeteilt, dass ihr Stiefvater ihre Mutter und ihren Bruder mit einem Messer attackiere. Sie selbst sei unverletzt. <BR \/><BR \/>Die Zeugen nahmen daraufhin wahr, wie ein Mann eine Frau und einen jungen Burschen auf der Terrasse beziehungsweise im Hof des Einfamilienhauses offenbar mit einem Messer attackierte. Die Zeugen verständigten sofort die Polizei per Notruf.<BR \/><BR \/>Zahlreiche Polizeistreifen aus der Umgebung sowie eine Streife der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) fuhren daraufhin zum Tatort. Die 41-Jährige und ihr Sohn konnten selbst aus dem Haus flüchten und wurden von den Zeugen erstversorgt.