<BR \/>Die Detonation ereignete sich am frühen Mittwochmorgen und löste einen Brand in dem Gebäude aus, der von Feuerwehrleuten bekämpft wurde. Laut Polizei waren nach ersten Erkenntnissen vier Wohnungen „unmittelbar“ betroffen. Nach Polizeiangaben kommt eine Gasexplosion als mögliche Ursache in Betracht, gesicherte Erkenntnisse gab es zunächst aber nicht.<h3>\r\nNachbarhäuser evakuiert<\/h3>Bilder von der Unglücksstelle zeigten schwere Schäden an dem Haus. Demnach fehlten Teile der Fassade, in der Außenwand klaffte ein großes Loch. Nach Angaben der Stadt Regensburg wurden auch zwei benachbarte Wohnhäuser evakuiert, die Bewohner konnten wegen des laufenden Einsatzes nicht zurück. Die Stadt wollte sie unterstützen.<BR \/><BR \/>Die Verletzten kamen laut Polizei in Krankenhäuser. Einer von ihnen, ein Polizist, konnte die Klinik demnach bereits nach kurzer Zeit wieder verlassen. Der Beamte wurde wegen einer Rauchgasvergiftung behandelt.<BR \/>Brandermittler der Kriminalpolizei begannen noch am Mittwoch mit der Spurensicherung und der Ursachenforschung. Die Feuerwehr Regensburg war mit bis zu 150 Einsatzkräften gleichzeitig im Einsatz. Der Rettungsdienst unterstützte die Maßnahmen mit mehr als 70 Einsatzkräften. Auch das Technische Hilfswerk (THW) war mit einem Großaufgebot von dutzenden Einsatzkräften aus ganz Bayern vor Ort.