„Ein historischer Meilenstein für einen modernen grenzüberschreitenden Güterverkehr und neue Wachstumschancen“, freut sich CEO Martin Ausserdorfer.<BR \/><BR \/>RTC bewegt derzeit 10.000 Züge mit insgesamt rund sechs Millionen Gütern im Jahr und beschäftigt dazu rund 300 Mitarbeiter. Schwerpunkt ist die Strecke Brenner-Verona. Bislang war es dem Unternehmen nicht möglich, grenzüberschreitend zu expandieren. Das soll sich nun ändern – auch als Vorbereitung auf die Inbetriebnahme des Brennerbasistunnels. <h3>\r\nERA erteilt neue Genehmigung<\/h3>Seit vier Jahren schafft das Eisenbahnverkehrsunternehmen unter der Führung von Martin Ausserdorfer dafür Schritt für Schritt die notwendigen formellen und technischen Voraussetzungen, angefangen vom Ankauf sogenannter Mehrstromlokomotiven, die mit unterschiedlichen Spannungssystemen und damit grenzüberschreitend betrieben werden können, über die Ausbildung von „interoperablen“ Lokführern mit Führerscheinen für Italien, Österreich und Deutschland bis hin zur nun erfolgten erweiterten Sicherheitszertifizierung. <BR \/><BR \/>Damit kann das Unternehmen künftig mit einer Lok und einem Lokführer von München bis Verona „in einem Rutsch“ durchfahren. Das spart Zeit und Geld, „und schafft für die Kunden auch mehr Zuverlässigkeit“, so Ausserdorfer. <BR \/><BR \/><embed id="dtext86-72831254_quote" \/><BR \/><BR \/>Die nun erhaltene Genehmigung, erteilt von der ERA – der Europäischen Eisenbahnagentur, deren Ziel die Entwicklung eines einheitlichen europäischen Eisenbahnraums ist –, wurde dem Unternehmen vergangene Woche offiziell übermittelt. Das Sicherheitszertifikat hat eine Gültigkeit von fünf Jahren. „Für RTC ist dies ein historischer Meilenstein, dank dem das Unternehmen seine Tätigkeit grenzüberschreitend in Österreich und Deutschland ausweiten kann und damit neue Wachstumschancen eröffnet“, erklärt Ausserdorfer. <BR \/><BR \/>„Damit bereiten wir uns ganz klar auf die Inbetriebnahme des Brennerbasistunnels vor.“ Die strategische Entscheidung, das Einsatzgebiet des Unternehmens auf Österreich und Deutschland auszudehnen, trage der Notwendigkeit Rechnung, sich an die Marktentwicklungen und die neuen Branchendynamiken anzupassen: „Die Eröffnung des Brennerbasistunnels wird in naher Zukunft den Transit mit einem einzigen Eisenbahnunternehmen erfordern und so die operative Kontinuität zwischen verschiedenen Ländern sicherstellen“, ist Ausserdorfer überzeugt.<BR \/><BR \/>Zusammen mit den Eisenbahnunternehmen Lokomotion und InRail wird RTC von der Brennerautobahngesellschaft kontrolliert, heute die zweitgrößte Eisenbahngruppe Italiens im Güterverkehr.